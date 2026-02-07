Scandicci crolla un grosso albero | danni a due auto

Questa mattina a Scandicci un grosso cedro del Libano si è abbattuto improvvisamente in via Aldo Moro, nel parcheggio vicino alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto. L’albero ha danneggiato due auto che erano in sosta, senza causare feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di rimozione dell’albero. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti sorpresi dall’evento

Scandicci (Firenze), 7 febbraio 2026 – Un grosso albero, un cedro del Libano, è caduto oggi in via Aldo Moro a Scandicci, nel parcheggio adiacente alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, ma due auto hanno riportato danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i veicoli coinvolti e mettere in sicurezza l'area. Un episodio simile si era verificato già nella giornata di ieri, 6 febbraio, in zona Coverciano. Tre auto sono rimaste danneggiate dal crollo di un pino in un parcheggio privato in via Pio Rajna. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.

