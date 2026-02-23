Nuove accuse per l’ex principe Andrea | Massaggi a spese dei contribuenti

L’ex principe Andrea viene nuovamente coinvolto in accuse legate a comportamenti inappropriati, causate da un episodio in cui avrebbe usufruito di massaggi pagati con denaro pubblico. La vicenda ha portato alla sua temporanea detenzione, anche se successivamente è stato rilasciato. Un dettaglio che aggiunge tensione alla vicenda riguarda la presunta spesa pubblica per servizi privati. La situazione rimane sotto osservazione, alimentando nuove discussioni sulla condotta dei membri della famiglia reale.

Nuove accuse contro l’ ex principe Andrea, arrestato e poi rilasciato con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio. Alcuni ex alti funzionari britannici hanno dichiarato alla Bbc che l’uomo addebitava regolarmente ai contribuenti del Regno Unito spese personali per « massaggi » e costi di viaggio «eccessivi» durante il suo mandato come inviato speciale per il Commercio nel periodo dal 2001 al 2011. Una fonte: «I vertici del ministero mi scavalcarono e il conto fu saldato con soldi pubblici». Un ex dipendente del ministero del Commercio, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha rivelato all’emittente pubblica di essersi opposto a suo tempo alla richiesta di rimborso per «servizi di massaggio» presentata da Andrea dopo una missione in Medio Oriente, ritenendola inappropriata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ex principe Andrea arrestato: nuove accuse e indagini nel Regno UnitoGiovedì mattina, l’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato dalla polizia britannica per presunti comportamenti illeciti in pubblico ufficio.

Nuove accuse contro Andrea: testimone riferisce pressioni da parte di Epstein per relazioni con l’ex principeUna nuova accusa si aggiunge alla lunga lista contro Andrea, l’ex principe britannico.

Nuove accuse ad Andrea, 'si fece fare massaggi a spese dei contribuenti'(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - Nuove imbarazzanti accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor, già al centro di una bufera giudiziaria per il legame a doppio filo col defunto faccendiere pedofilo americano Je ... tuttosport.com

