Nuove indagini sull’ex principe Andrea | prostitute portate a corte con l’aereo Lolita Express di Epstein

Il nome del principe Andrea è legato a uno scandalo dopo che sono emerse prove che prostitute sono state portate a corte a bordo dell’aereo “Lolita Express” di Epstein. La scoperta ha sollevato sospetti sulla partecipazione del royal a incontri discutibili, mentre le indagini puntano a chiarire eventuali responsabilità. La vicenda ha acceso un acceso dibattito pubblico, aggiungendo tensione alla famiglia reale britannica. La situazione rimane sotto attenta osservazione.

LONDRA – Il principe William sarebbe «frustrato» per lo scandalo che ha travolto suo zio Andre e preoccupato per la salute del padre, Carlo, già alle prese con un tumore. Secondo fonti reali citate dalla stampa britannica, il sovrano apparirebbe «esausto» e provato dagli ultimi sviluppi. La tensione all'interno della Famiglia Reale britannica sarebbe salita dopo l'arresto di Andrea, evento che ha riacceso polemiche e imbarazzi a Buckingham Palace. Un nuovo capitolo di una vicenda che da anni mina l'immagine della monarchia. Il malessere di William sarebbe trapelato anche durante la cerimonia dei BAFTA, gli Oscar del cinema britannico, dove l'erede al trono ha partecipato insieme alla moglie Catherine.

Nuove accuse contro Andrea: testimone riferisce pressioni da parte di Epstein per relazioni con l’ex principeUna nuova accusa si aggiunge alla lunga lista contro Andrea, l’ex principe britannico.

