Macerata festa al tie-break Bergamo si arrende dopo una battaglia infinita
Decortes in cattedra: le padrone di casa vincono dopo 5 sconfitte di fila. La squadra di Parisi non completa la rimonta e vede a rischio la partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
ÈTv Marche. . #etg #news Si è svolta al Teatro della Filarmonica di #Macerata la Festa dello Sport della Provincia di Macerata, il tradizionale appuntamento annuale organizzato dalla Delegazione Provinciale del CONI: la #stelladoro al merito sportivo è andat - facebook.com Vai su Facebook
Macerata espugna Catania al tie break - E meglio non poteva iniziare la stagione Banca Macerata Fisiomed che, con una prestazione caparbia e dalla grande tecnica, riesce a sbancare il ... Da corrieredellosport.it
Volley maschile, il tie-break contro Macerata sorride a Brescia - In formazione rivoluzionata, la Consoli Sferc strappa una vittoria preziosa, uscendo dal San Filippo con la certezza di saper affrontare anche le emergenze. Scrive quibrescia.it
Palmi festeggia per la prima volta, Brescia passa al tie break a Macerata - La Gruppo Consoli Sferc Brescia vince, anche se solo al tie break sul campo della la Banca Macerata Fisiomed MC e ... Si legge su tuttosport.com
Macerata spreca due set ball per portare Ravenna al tie break. Trasferta piena di rimpianti - CONSAR: Copelli 12, Guzzo 29, Tallone 10, Canella 7, Russo 1, Zlatanov 5, Bertoncello 1, Feri 5, Goi (L1). Come scrive ilrestodelcarlino.it
Orgoglio Itas femminile: Macerata battuta al tie break. Ora gara 3 - «E’ stata una partita davvero tosta, ci tenevamo molto a dimostrare il nostro valore e sono felice di avere conquistato questo risultato di fronte al nostro pubblico, in un momento della stagione in ... Riporta rainews.it
Macerata vince ancora al tie break, Porto Viro ko - 12) contro la Delta Group Porto Viro conquistando, nell'anticipo della 9a di ritorno, ... Da tuttosport.com