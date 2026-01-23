Ciclone Harry su Sicilia Sardegna e Calabria | danni per 2 miliardi di euro

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro. Le regioni colpite si trovano ad affrontare conseguenze significative, con territori danneggiati, comunità isolate e infrastrutture compromesse. È fondamentale valutare le conseguenze di questo evento meteorologico e pianificare interventi di ripristino e prevenzione per il futuro.

Ora che il ciclone Harry si è placato, ciò che resta sono territori distrutti, comunità isolate, case, negozi e spazi pubblici invasi da sabbie e detriti. Tre regioni sono in ginocchio e, se si riprenderanno rapidamente, sarà solo perché le persone del posto si sono immediatamente attivate e stanno collaborando per ripulire le strade e rendere sicuri gli spazi. In questi giorni vediamo tanto immagini di devastazione, quanto la forza della popolazione che, tra volontari, associazioni, Protezioni Civile, vigili del fuoco ed esercito, mette le mani letteralmente nel fango per tornare alla normalità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria; Ciclone Harry, la notte in cui la Sicilia ha sentito il mare respirare: segnato anche il record della storia siciliana; L'allerta della Protezione civile sul ciclone Harry ha funzionato; Il ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per miliardi. In Sicilia verso lo stato d'emergenza.

