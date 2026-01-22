Maltempo Sardegna Todde | Danni da centinaia di milioni

Il maltempo causato dal ciclone Harry in Sardegna ha provocato danni stimati in centinaia di milioni di euro, interessando infrastrutture, patrimonio culturale e ambientale. La situazione richiede interventi mirati per gestire le conseguenze e pianificare la ripresa. La regione si impegna a valutare l’entità dei danni e a mettere in atto misure di supporto per le comunità colpite.

I danni provocati dal ciclone Harry in Sardegna ammontano a cifre ingenti, con conseguenze rilevanti sulle infrastrutture e sul patrimonio culturale e ambientale. Lo ha sottolineato la governatrice Alessandra Todde durante un sopralluogo alla spiaggia del Poetto di Cagliari, duramente colpita dall’evento atmosferico, insieme al capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano. «Qui stiamo parlando di danni di centinaia di milioni per danni infrastrutturali e anche legati ai beni culturali e ambientali», ha dichiarato Todde, spiegando che «prima di discutere di fondi regionali dobbiamo discutere con il governo e avere le giuste risorse», ha aggiunto, precisando che «non è una situazione in cui bisogna reagire di pancia, è una situazione in cui bisogna reagire seriamente». 🔗 Leggi su Lettera43.it

