Ricerca 28 milioni per progetti scientifici d' eccellenza Tassinari Forza Italia | Dal governo un segnale forte
“L’assegnazione di oltre 28 milioni di euro alle università e agli enti di ricerca dell’Emilia-Romagna è una notizia importantissima che conferma l’impegno concreto del Governo nel sostenere la ricerca di base più innovativa. I 19 progetti finanziati nel terzo bando del Fondo Italiano per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ricerca, dal MUR oltre 9 milioni al Trentino Alto Adige, 43 milioni al Veneto e 8,7 milioni in Friuli Venezia Giuliahttps://www.lavocedelnordest.eu/ricerca-dal-mur-oltre-9-milioni-di-euro-al-trentino-alto-adige-per-8-progetti/ Nuovi fondi istituzioni ricerca NordEst Vai su X
In arrivo 2,7 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Calabria, che si sono aggiudicate 2 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base pi - facebook.com Vai su Facebook
Emilia-Romagna, arrivano i fondi per la ricerca: 28 milioni dal Fondo Italiano per la Scienza per 19 progetti di istituzioni e atenei - Romagna, arrivano i fondi per la ricerca: 28 milioni dal Fondo Italiano per la Scienza per 19 progetti di istituzioni e atenei ... Da ravennanotizie.it