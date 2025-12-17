Ricerca Fondo italiano per la Scienza | oltre 27,5 milioni di euro per 20 progetti di eccellenza

Il Fondo Italiano per la Scienza ha approvato oltre 27,5 milioni di euro per finanziare 20 progetti di eccellenza nel terzo bando del FIS. Questo programma nazionale mira a sostenere la ricerca di base più innovativa, promuovendo lo sviluppo scientifico e tecnologico in Italia attraverso investimenti strategici in progetti di alta qualità.

Via libera ai finanziamenti del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3), il programma nazionale che sostiene la ricerca di base più innovativa. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le graduatorie: tra le oltre 5.000 candidature valutate, sono stati 326 i progetti di eccellenza finanziati, per un investimento complessivo superiore a 432 milioni di euro. Lo stanziamento complessivo destinato a 20 progetti risultati vincitori rispettivamente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (15), dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (2), dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (2) e della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” (1) ammonta a 27. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Università: dal Fondo Italiano per la scienza oltre 16,8 milioni di euro per sostenere 13 progetti di ricerca

Leggi anche: Ricerca d'eccellenza, oltre 5,3 milioni per Università e Politecnico di Bari dal fondo italiano per la scienza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Progetto di assegnista di ricerca Upo finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza

Via libera a 432 milioni per la scienza: l’Italia premia 326 progetti di ricerca d’avanguardia - Via libera ai finanziamenti del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3), il programma nazionale che sostiene la ricerca di base più innovativa. insalutenews.it