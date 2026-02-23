Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Santa Francesca Romana ha causato grande entusiasmo tra gli appassionati di arte e spiritualità: il Monastero delle Oblate apre eccezionalmente le sue porte il 9 marzo, per celebrare la sua santa patrona. L’apertura, prevista una volta all’anno, permette di visitare ambienti solitamente chiusi al pubblico e di ammirare dipinti e architetture storiche. Questa occasione speciale attira molti visitatori desiderosi di scoprire i segreti di questo luogo sacro.

Gli amanti dell’arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l’anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest’oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il Monastero delle Oblate si trova in pieno centro a Roma, nel rione Campitelli. Il 9 Marzo 2026 si ricorda Santa Francesca Romana e proprio in questo giorno dell’anno apre eccezionalmente al pubblico il Monastero di Tor de’ Specchi, fondato nel 1433 da Francesca Bussa de’ Ponziani Il monastero fu fondato, inglobando la cosiddetta torre “degli specchi”, da Santa Francesca Romana nel 1433, dopo la morte dell’uomo che contro la sua volontà fu costretta a sposare. 🔗 Leggi su Funweek.it

Trastevere nascosto: Santa Maria in Cappella, i Bagni di Donna Olimpia e l’ospedale di Santa Francesca RomanaNel cuore di Trastevere si celano angoli poco conosciuti, come Santa Maria in Cappella, i Bagni di Donna Olimpia e l’antico ospedale di Santa Francesca Romana.

La “Pompei gallese”? In realtà è una villa romana ma è una “scoperta straordinaria”La cosiddetta “Pompei gallese” è in realtà una villa romana di rilevante interesse archeologico, recentemente portata alla luce.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sotto un cielo di stelle, terzo incontro con la professoressa Francesca Romana Bruno a Palazzo Brugiotti; I Migliori Vini Italiani, la kermesse di Luca e Francesca Romana Maroni fa innalzare i calici all'Eur.

Accade solo una volta all'anno: l'apertura straordinaria del Monastero delle OblateSegnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de’ Specchi ... msn.com

Millenni di storia in uno sguardo: il Foro, la chiesa di Santa Francesca Romana e, sullo sfondo, il Colosseo. Millennia of history in a single glance: the Foro Romano, the church of Santa Francesca Romana, and, rising in the background, the timeless silhou - facebook.com facebook

Millenni di storia in uno sguardo: il Foro, la chiesa di Santa Francesca Romana e, sullo sfondo, il Colosseo. Millennia of history in a single glance: the Foro Romano, the church of Santa Francesca Romana, and the Colosseum. IG siestolaberto @ParcoColos x.com