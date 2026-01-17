La Pompei gallese? In realtà è una villa romana ma è una scoperta straordinaria

La cosiddetta “Pompei gallese” è in realtà una villa romana di rilevante interesse archeologico, recentemente portata alla luce. Sebbene alcuni abbiano scelto di denominarla così, è importante distinguere tra questa scoperta e la più vasta e nota area di Pompei, che rappresenta un patrimonio unico al mondo. La scoperta offre nuove opportunità di studio sulla vita e l’arte dell’antica Roma, contribuendo alla conoscenza della storia romana in un contesto più ampio.

Gli inglesi – o meglio, i britannici – l’hanno già ribattezzata “la Pompei gallese ”. Un entusiasmo comprensibile, ma che fa sorridere chi ricorda che Pompei non è una villa, bensì un’intera città romana che fu sconvolta e seppellita con i suoi abitanti sotto la cenere dal Vesuvio. Eppure, sotto appena un metro di terreno in un parco storico del Galles, gli archeologi hanno effettivamente individuato qualcosa di notevole: quella che potrebbe essere la più grande villa romana mai scoperta nella regione. Il ritrovamento, come ha raccontato la BBC, è avvenuto nel quartiere di Margam, a Port Talbot, grazie al progetto ArchaeoMargam, una collaborazione tra l’Università di Swansea, il Consiglio di Neath Port Talbot e la Chiesa dell’Abbazia di Margam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La “Pompei gallese”? In realtà è una villa romana ma è una “scoperta straordinaria” Leggi anche: Una bambina fa una scoperta straordinaria dopo aver raccolto un sasso su una spiaggia del Galles Leggi anche: Scoperta in Baviera una tomba monumentale romana di 12 metri, ma il defunto non c’è: ecco perché La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Appuntamento sui Luoghi della Cultura e le Idee questa sera a Pompei - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.