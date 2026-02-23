Sanremo | sedia motorizzata per salvare vite serve il tuo aiuto

Matuzia Emergenza ha avviato una campagna di raccolta fondi per acquistare una sedia motorizzata, fondamentale per migliorare i trasporti sanitari a Sanremo. La decisione nasce dalla necessità di garantire trasferimenti più sicuri e rapidi per i pazienti con mobilità ridotta. La sedia, che sarà installata sulle ambulanze dell’Asl1 imperiese, potrà facilitare il lavoro degli operatori e salvare vite. La comunità locale può contribuire a questa iniziativa importante.

Una sedia motorizzata per un trasporto più sicuro. Matuzia Emergenza, la pubblica assistenza di Sanremo, ha avviato una raccolta fondi per acquistare una sedia motorizzata da installare sulle ambulanze del territorio dell'Asl1 imperiese. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità del trasporto dei pazienti. La campagna è attiva sulla piattaforma GoFundMe con il titolo Dona per aiutare all'acquisto di una sedia motorizzata. L'iniziativa nasce dalla necessità di dotare i mezzi di soccorso di un presidio che garantisca un trasporto più sicuro e confortevole per i pazienti. Matuzia Emergenza opera nel settore sanitario in emergenza e chiede il sostegno della comunità per raggiungere l'obiettivo.