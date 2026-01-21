ll Tar annulla Bologna Città 30 Il sindaco Lepore | Serve per salvare vite

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, che aveva esteso il limite di velocità a tutta la città. La decisione si basa sulla non legittimità della misura. Il sindaco Lepore ha commentato che questa iniziativa era volta a salvare vite, ma la giustizia amministrativa ha ritenuto diversamente. La questione rimane aperta sui modi migliori per garantire sicurezza e mobilità urbana.

Per il Tar dell'Emilia-Romagna il provvedimento «Bologna Città 30», che ha esteso a tutta la città il limite di velocità di 30 chilometri orari, « non è legittimo ». Secondo i giudici i divieti «vanno dettagliati strada per strada». Ma il Comune non ci sta: il sindaco Matteo Lepore ha già annunciato che la misura « va avanti perché serve a salvare vite ». Oggi, mercoledì 21 gennaio, in conferenza stampa, annuncerà i provvedimenti amministrativi necessari per bypassare il Tar. I numeri di «Bologna Città 30». Il provvedimento, dopo sei mesi di sperimentazione, è entrato in vigore due anni fa, a gennaio 2024.

