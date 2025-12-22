Capodanno a Sansepolcro | parte il conto alla rovescia per una notte di musica sotto le Logge

Arezzo, 22 dicembre 2025 – . Manca sempre meno alla notte più attesa dell’anno e Sansepolcro si prepara a vivere un Capodanno carico di energia, musica ed emozioni. Il 31 dicembre il centro storico tornerà ad animarsi con il grande evento di fine anno promosso dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico, pronto a trasformare le Logge di Palazzo delle Laudi nel cuore pulsante dei festeggiamenti. Il conto alla rovescia inizierà alle 23.30, quando via Matteotti e Piazza Garibaldi diventeranno il punto di incontro per cittadini e visitatori, in un’atmosfera di festa che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

