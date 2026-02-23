Sanremo pagelle look blu carpet | Ditonellapiaga Crudelia 8 Lamborghini classy 7 Dargen pigiama party 5

Ditonellapiaga sfoggia un look blu intenso che ricorda il personaggio di Crudelia, attirando subito l’attenzione. La cantante Lamborghini si presenta con uno stile elegante e sobrio, guadagnando un 7 in pagella. Dargen, invece, sceglie un outfit casual simile a un pigiama, valutato con un 5. La sfilata dei protagonisti mantiene alta la tensione, mentre si aspetta il via alla gara tra sfilate e commenti sul look.

Sfilata dei 30 protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Tensione alle stelle all'Ariston alla vigilia della gara. Tantissimi i fan e curiosi assiepati lungo il blu carpet che attraversa le vie della città dei fiori. Vari gli outfit degli artisti così come il genere delle canzoni presentate in gara: «dal latino al country», ha spiegato Laura Pausini (co-conduttrice del Festival) durante la conferenza stampa di oggi. Ma vediamo insieme i look dei cantanti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Festival di Sanremo: Elettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini i più applauditi sul blu carpetElettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini sono stati i più applauditi sul blu carpet del Festival di Sanremo, attirando l'attenzione di numerosi presenti.

Sanremo, le prove generali. Serena Brancale emoziona tutti, Dargen D’Amico e Ditonellapiaga travolgentiSerena Brancale incanta il pubblico durante le prove generali di Sanremo, portando un’energia coinvolgente.

