Sanremo Nayt | De André scelta giusta | è nelle mie corde emotive e vocali

Nayt ha deciso di interpretare una canzone di De André perché sente che rappresenta le sue emozioni e il suo stile vocale. La scelta è nata dopo un lungo periodo di ascolto e approfondimento della musica italiana, con l’obiettivo di portare sul palco qualcosa che lo rispecchiasse davvero. La sua passione per l’artista si riflette nella cura con cui ha selezionato la cover, dando valore alla connessione tra artista e pubblico.

© Lapresse.it - Sanremo, Nayt: "De André scelta giusta: è nelle mie corde emotive e vocali"

"La scelta della cover l'ho fatta dopo un sacco di ricerca, in cui mi sono addentrato nella musica italiana, ma per me era importante portare qualcosa che fosse nelle mie corde emotive, oltre che vocali. De André per me è stata una grande scelta. Volevo portare un pezzo cantautorale che potesse rappresentare anche l'altro lato della mia musica, mentre invece l'inedito che porto è molto rap". Così Nayt, in un incontro con i giornalisti prima del debutto al Festival di Sanremo, commentando la scelta della cover 'La canzone dell'amore perduto' di Fabrizio De Andrè, che porterà in scena con Joan Thiele.