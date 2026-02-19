Alba De Silvestro schietta | Non c’era la gamba Sabato una gara più nelle mie corde

Alba De Silvestro ha spiegato che non si sentiva in forma a causa di un problema alla gamba e ha scelto di non forzare durante la semifinale di sci alpinismo. La sciatrice italiana, che sperava di competere ai massimi livelli, si è classificata quinta nella batteria di qualificazione, rischiando di non passare il turno. Sabato, però, si sente più preparata per affrontare una gara più adatta alle sue capacità, sperando di migliorare la posizione precedente. La sua presenza tra le atlete più veloci è ancora incerta.

Nulla da fare per Alba De Silvestro. L'azzurra si è dovuta accontentare infatti solo della quinta piazza in occasione della prima batteria di semifinale valida per la gara sprint femminile di sci alpinismo, grande novità inserita nel programma delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La nostra portacolori, attardata fin dalle prime battute, nello specifico ha mancato l'appuntamento con l'ultimo atto andato invece alla transalpina Ravinel, alla tedesca Paller oltre che alla connazionale Giulia Murada, la quale ha strappato il pass grazie al ripescaggio. Una volta arrivata in zona mista, l'atleta facente parte del Gruppo Sportivo dell'Esercito ha commentato brevemente quanto fatto: " Al primo giro la neve non dava problemi, dopo invece sì.