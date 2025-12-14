Nayt chi è il rapper tra i Big a Sanremo 2026 l’ex fidanzata è Matilda De Angelis

Nayt, nome d'arte di William Mezzanotte, è uno dei rapper protagonisti tra i Big a Sanremo 2026. Cresciuto con la madre e trasferitosi a Roma da bambino, ha iniziato a scrivere testi rap già a 14 anni, distinguendosi nel panorama musicale italiano. La sua presenza al festival segna un importante passo nella sua carriera artistica.

Nayt, il suo vero nome è William Mezzanotte, è cresciuto con la madre, da bambino si è trasferito nella Capitale mentre ha iniziato a a scrivere testi a 14 anni. Il suo primo singolo, diventato un grande successo, è No Story ed è uscito nel 2011. L’anno successivo è stato dato alle stampe il suo primo album ufficiale, Nayt One. Successivamente, esattamente nel 2014, ha incominciato attivamente a collaborare con il produttore 3D. Con lui ha fondato l’etichetta VNT1 Records. Ha poi pubblicato la trilogia di mixtape Raptus nel 2015, il secondo atto di essa nel 2017 e il terzo e ultimo nel 2019. Metropolitanmagazine.it

