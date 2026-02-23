Sanremo le prove generali | Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’

Serena Brancale ha conquistato il pubblico durante le prove generali a Sanremo, grazie alla sua performance coinvolgente. La cantante ha portato energia e passione sul palco, attirando l’attenzione di chi assisteva. Sal Da Vinci ha già fatto parlare di sé sui social con un breve video, diventato virale in poche ore. Le prove si concludono con un entusiasmo crescente tra gli artisti e gli organizzatori. La manifestazione si avvicina, e l’atmosfera si fa sempre più intensa.