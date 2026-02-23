Sanremo le prove generali | Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’
Serena Brancale ha conquistato il pubblico durante le prove generali a Sanremo, grazie alla sua performance coinvolgente. La cantante ha portato energia e passione sul palco, attirando l’attenzione di chi assisteva. Sal Da Vinci ha già fatto parlare di sé sui social con un breve video, diventato virale in poche ore. Le prove si concludono con un entusiasmo crescente tra gli artisti e gli organizzatori. La manifestazione si avvicina, e l’atmosfera si fa sempre più intensa.
(Adnkronos) – Ultime prove all'Ariston prima del via del Festival di Sanremo 2026, ma questa volta con un primo, vero assaggio di pubblico. I cantanti in gara si sono esibiti nel pomeriggio di oggi, 23 febbraio, per la prova generale aperta alla stampa e agli addetti ai lavori, offrendo un'anteprima di quelle che saranno le performance sul palco di domani. L'emozione, quella che emoziona la platea, ha una voce chiara: quella di Serena Brancale. La sua dedica alla madre è un brano già potente che, potenziato dall'orchestra, cresce fino a un finale che regala un brivido collettivo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletanoAnalizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.
Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara.
Serena Brancale - Sal Da Vinci - Anema e core …
Approfondimenti, notizie e discussioni
Argomenti discussi: Sanremo d’oro: dal festival un impatto da 250 milioni. Comune, tv e artisti: ecco quanto guadagnano; Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: Le prove? Non sono andate benissimo...; Enrico Brun, il maestro pordenonese protagonista a Sanremo 2026: dirige Mara Sattei e Enrico Nigiotti; In Italia tutti cantano Sanremo.
Sanremo 2026, le pagelle delle prove generali: Sal Da Vinci The King (10), Eddie Brock alias Modà (5), Chiello è l’Alieno (5), Fedez/Masini mordono il podio (9), Paradiso ...Le prove generali di Sanremo 2026 rivelano i possibili favoriti: Fedez, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga brillano, deludono Eddie Brock e Chiello ... ilfattoquotidiano.it
SANREMO 2026: le pagelle dopo le prove generali: rimandati e favoritiMeglio del lunedì all’Ariston per vedere le prove generali della prima serata del Festival di Sanremo solo… non c’è niente di meglio! newsic.it
Poliedrica cantante pugliese, Serena Brancale porta all'Ariston un brano struggente dedicata alla mamma scomparsa sei anni fa x.com
Serena Brancale a Sanremo: «Canto una lettera d’amore per mia madre» - facebook.com facebook