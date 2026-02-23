Sanremo 76 | LDA e AKA 7even uniscono le forze

LDA e AKA 7even si sono incontrati al Festival di Sanremo 76 per presentare “Poesie Clandestine”, un brano che riflette il loro legame tra radici napoletane e sonorità urban-pop. La causa di questa collaborazione deriva dalla voglia di condividere emozioni autentiche attraverso la musica, unendo le loro esperienze artistiche. La performance include anche una cover con Tullio De Piscopo, creando un momento atteso dal pubblico e dai fan. La loro presenza al festival ha attirato molta attenzione tra gli appassionati.

Con “Poesie Clandestine” i due ex Amici portano all’Ariston un amore viscerale tra radici napoletane, sonorità urban-pop e l’attesa cover con Tullio De Piscopo che promette di infiammare il Festival Tutto è pronto per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Con il ritorno di Carlo Conti al timone — affiancato nella prima serata da Laura Pausini, il bellissimo Can Yaman e Achille Lauro — l’Ariston si prepara a riaccogliere due dei volti più amati della nuova generazione: LDA (Luca D’Alessio) e AKA 7even (Luca Marzano). Il duo presenterà il brano “Poesie Clandestine”, una canzone che non è solo un featuring, ma un vero e proprio manifesto artistico nato da un’amicizia che affonda le radici tra i banchi di Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

