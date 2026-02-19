LDA e Aka 7even a Sanremo 2026 | Una volta ci si doveva vergognare di parlare in dialetto oggi i pregiudizi su Napoli sono crollati Al Festival non vinceremo ma vi faremo divertire

LDA e Aka 7even partecipano a Sanremo 2026: il motivo è il loro nuovo brano “Poesie clandestine”. I rapper napoletani portano sul palco le loro storie di vita e di musica, sfidando i pregiudizi che ancora circondano Napoli. LDA, figlio di Gigi D’Alessio, rivela che suo padre gli consiglia di mangiare di più e di coprirsi bene. I due artisti sono pronti a intrattenere il pubblico con le loro performance e le loro parole, senza aspettative di vittoria.

Monellacci ma dall’animo d’oro («Se per il bimbo dell’Ospedale Monaldi di Napoli, la nostra città, può servire un concerto di beneficenza, noi ci siamo»), sul palco portano la complicità tipica di due coinquilini, visto che vivono insieme a Milano da quattro anni. Con loro, ci sono anche un autore – che peraltro ha contribuito al pezzo – e due produttori, in cinque sotto un tetto «che somiglia a uno studio di registrazione». Anche se a ben vedere, le loro storie sono diversissime: Aka 7even – cioè Luca Marzano, classe 2000, si chiama così perché a sette anni è stato per una settimana in coma per un’encefalite, «sviluppando un rapporto stretto con la religione» – viene da Vico Equense, periferia, mentre LDA è il nome d’arte di Luca D’Alessio, terzo dei sei figli di Gigi, nato nel 2002. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

