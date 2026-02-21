Sanremo 2026 il camerino di Carlo Conti è un omaggio a Pippo Baudo | ecco perché

Il camerino di Carlo Conti a Sanremo 2026 richiama un omaggio a Pippo Baudo, uno dei volti più iconici del festival. La scelta mira a celebrare la lunga tradizione televisiva italiana, collegando passato e presente. Al centro dell’attenzione, un quadro con ritratti di entrambe le icone, simbolo di continuità. La scena si svolge tra le luci dei riflettori e i dettagli curati di backstage. Il festival si prepara a rinnovare un capitolo della sua storia.

L’abbiamo detto spesso: il  Festival di Sanremo  non è solo una gara canora ma è un pezzo di storia d’Italia che si rinnova ogni anno tra i fiori della Riviera ligure. E l’edizione 2026, la seconda del nuovo ciclo targato  Carlo Conti, si è già delineata come qualcosa di diverso: un lungo, sentito e doveroso abbraccio a chi quel palco lo ha reso una vera e propria istituzione. Il  Direttore Artistico  lo aveva promesso e, a poche ore dal debutto, ha deciso di passare dalle parole ai fatti con un gesto che non è di certo passato inosservato. L’omaggio a Pippo Baudo. Dietro le quinte del  Teatro Ariston, laddove la tensione si taglia con il coltello e i sogni degli artisti prendono forma, c’è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.🔗 Leggi su Dilei.it

