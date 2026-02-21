Sanremo 2026 il camerino di Carlo Conti è un omaggio a Pippo Baudo | ecco perché
Il camerino di Carlo Conti a Sanremo 2026 richiama un omaggio a Pippo Baudo, uno dei volti più iconici del festival. La scelta mira a celebrare la lunga tradizione televisiva italiana, collegando passato e presente. Al centro dell’attenzione, un quadro con ritratti di entrambe le icone, simbolo di continuità. La scena si svolge tra le luci dei riflettori e i dettagli curati di backstage. Il festival si prepara a rinnovare un capitolo della sua storia.
L’abbiamo detto spesso: il Festival di Sanremo non è solo una gara canora ma è un pezzo di storia d’Italia che si rinnova ogni anno tra i fiori della Riviera ligure. E l’edizione 2026, la seconda del nuovo ciclo targato Carlo Conti, si è già delineata come qualcosa di diverso: un lungo, sentito e doveroso abbraccio a chi quel palco lo ha reso una vera e propria istituzione. Il Direttore Artistico lo aveva promesso e, a poche ore dal debutto, ha deciso di passare dalle parole ai fatti con un gesto che non è di certo passato inosservato. L’omaggio a Pippo Baudo. Dietro le quinte del Teatro Ariston, laddove la tensione si taglia con il coltello e i sogni degli artisti prendono forma, c’è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.🔗 Leggi su Dilei.it
Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo"Carlo Conti ha annunciato le novità di Sanremo 2026 durante un’intervista a RTL 102.
Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: a marzo torna Sanremo TopLa 76ª edizione di Sanremo si avvicina, con l’evento che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 febbraio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Sanremo 2026, Carlo Conti dedica il suo camerino del Festival a Pippo BaudoIl direttore artistico del 76° Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha annunciato sul proprio profilo Instagram una scelta dal forte valore simbolico: per questa edizione ha deciso di intitolare il suo ... rivieratime.news
Sanremo, torna Bianca Balti e omaggio a Pippo BaudoCarlo Conti annuncia il ritorno di Bianca Balti a Sanremo 2026 e dedica il camerino a Pippo Baudo. Anticipazioni, tributi e scelte che fanno discutere. La vigilia di Sanremo 2026 si accende con un ... baritalianews.it
All'anagrafe William Mezzanotte, 31 anni, debutterà al Teatro Ariston per la 76esima edizione della kermesse, che si terrà dal 24 al 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti - facebook.com facebook
Carlo Conti questa sera #20febbraio ospite a #CinqueMinuti. x.com