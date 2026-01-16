Sanremo pronta a omaggiare Pippo Baudo con una statua | manca solo il sì degli eredi
Sanremo si prepara a rendere omaggio a Pippo Baudo con l’installazione di una statua dedicata al celebre presentatore. Il progetto, promosso dal Comune, mira a celebrare la figura di “SuperPippo” come icona della televisione italiana. Tuttavia, l’iniziativa resta in sospeso in attesa dell’approvazione degli eredi, necessari per procedere con il riconoscimento ufficiale.
Carlo Conti diritti d’immagine eredi Pippo Baudo Festival di Sanremo Mike Bongiorno monumento celebrazione Novella Novella2000 Pippo Baudo Sanremo statua Pippo Baudo SuperPippo teatro Ariston televisione italiana Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, torna a farsi strada l’idea di un tributo duraturo per Pippo Baudo, volto storico della televisione italiana e simbolo della kermesse. Dopo il successo della statua di Mike Bongiorno in via Escoffier, cresce il desiderio di celebrare anche “SuperPippo” con un monumento permanente, capace di rendere omaggio a una carriera lunga e iconica, e di ricordare alla città il legame unico tra Baudo e il Festival. 🔗 Leggi su Novella2000.it
