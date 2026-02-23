Sanremo in conferenza c' è Pausini Conti omaggia Baudo gag di Fiorello in videochiamata

Laura Pausini si presenta in conferenza stampa, motivata dall'anticipato debutto sul palco di Sanremo. La causa principale deriva dalla volontà di condividere il nuovo album con i fan e di parlare delle emozioni legate alla sua partecipazione. Nel frattempo, Pippo Baudo riceve un omaggio speciale da parte di Conti, mentre Fiorello coinvolge il pubblico con una gag in videoconferenza. La manifestazione si prepara a coinvolgere il pubblico con molte sorprese.

È tutto pronto per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, una kermesse che sarà nel nome di Pippo Baudo. Il padrone di casa Carlo Conti ha voluto rendere omaggio al celebre presentatore scomparso lo scorso 16 agosto. "Se esiste 'Perché Sanremo è Sanremo' è anche e soprattutto 'perché Baudo è Baudo'", le sue parole nella prefazione del `Quaderno51´ del Teatro Ariston dedicato a Baudo: "Lo farò fin dall'inizio, fin dalla prima serata: lo capirete da come scenderò dalle scale, da quale sarà l'intro di questa edizione del festival. E cercherò di farlo ogni volta che avrò un ospite lanciato da lui, magari prendendo in prestito la sua voce o un suo video in cui presenta gli ospiti per renderlo ancora vivo e far capire quanto questa edizione non possa che essere dedicata a Pippo Baudo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, Carlo Conti in videochiamata con Fiorello: "Pilar Fogliati co-conduttrice"Questa mattina, Carlo Conti ha fatto una telefonata in diretta con Fiorello, annunciando ufficialmente che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo.

Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: a marzo torna Sanremo TopLa 76ª edizione di Sanremo si avvicina, con l’evento che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 febbraio.

