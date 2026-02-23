Sanremo la diretta della prima conferenza stampa

Carlo Conti e Laura Pausini partecipano alla prima conferenza stampa di Sanremo, motivati dall'alta partecipazione del pubblico e dall’attenzione dei media. La manifestazione, che si tiene nel Teatro Ariston, coinvolge artisti e addetti ai lavori, creando un grande fermento tra i presenti. Laura Pausini si mostra emozionata e dedica un pensiero speciale a Pippo Baudo, mentre Conti annuncia alcune novità della kermesse. La conferenza si conclude con un’anticipazione sugli ospiti attesi.

Oggi la prima conferenza stampa di Sanremo, a presenziarla Carlo Conti e Laura Pausini molto emozionata: non è mancata la dedica a Pippo Baudo Inizia Sanremo con la consueta conferenza stampa delle 12.30, a presenziarla la dirigenza Rai, Carlo Conti e Laura Pausini. E il direttore Prime time Di Liberatore sottolinea: "Sanremo è un evento mondiale e globale e perciò c'è bisogno di una macchina organizzativa che solo la Rai è in grado di farlo". Carlo Conti apre la conferenza stampa: "Sono felice di dividere questo mio ultimo festival con Laura. Quest'anno deve essere una festa della musica, musicalmente deve avere sapori diversi.