Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv | dove vedere l’incontro della Premier con la stampa
La conferenza stampa di Giorgia Meloni si terrà oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11 presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. L’evento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare, sarà trasmesso in streaming e in diretta televisiva. La Premier risponderà a 40 domande rivolte dalla stampa, in un appuntamento istituzionale di rilievo.
. Oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11 la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati – nel consueto appuntamento organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare -, risponderà a 40 domande. Dove vedere la conferenza stampa di Giorgia Meloni in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. L’incontro con la stampa della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà trasmesso in diretta da diversi canali televisivi italiani. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Arsenal-Liverpool, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Premier League
Leggi anche: Inter Fiorentina conferenza stampa Chivu: orario e dove vedere
Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Conferenza stampa del Presidente Meloni; Meloni oggi in conferenza stampa, focus su crisi internazionali; Conferenza stampa Meloni – Venerdì alle 11 diretta webtv.
Giorgia Meloni conferenza stampa inizio anno 2026/ Diretta video streaming: Venezuela, Ucraina e Mercosur - Giorgia Meloni, dretta video streaming della conferenza stampa oggi 9 gennaio 2026: i temi in agenda, da Trump a Venezuela e Ucraina ... ilsussidiario.net
Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa - Oggi, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 11 la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati – nel consueto appuntamento organizzato dal Consiglio ... tpi.it
Meloni, alle 11 la conferenza stampa di inizio anno in diretta - Nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, la presidente del Consiglio risponde a 40 domande dei giornalisti ... lastampa.it
Domani ci sarà la conferenza stampa della presidente del Consiglio. Sarebbe bene che le fosse posta qualche domanda sulla recente riforma della Corte dei conti. Se servissero spunti, nell’articolo di oggi su @PagellaPolitica ho messo in fila le obiezioni più r x.com
Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del Master “Management dei beni culturali e valorizzazione borghi aree interne”, presso il Teatro comunale di Caccuri, alla presenza del sindaco di Caccuri Quintieri, quello di Castelsilano Durante, diver - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.