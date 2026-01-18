Chi è Josè Carreras l’ex di Katia Ricciarelli prima di Pippo Baudo | L’ho amato molto ma non voleva sposarmi dopo 5 mesi mi ha sposata Pippo

Josè Carreras è stato uno dei primi grandi amori di Katia Ricciarelli, prima di sposare Pippo Baudo. La loro relazione, durata circa cinque mesi, è stata intensa e significativa, anche se Carreras non desiderava il matrimonio. Questa storia rappresenta uno dei momenti più importanti nel percorso sentimentale della soprano, che ha vissuto poi altre esperienze importanti, tra cui quella con Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli ha avuto due grandissimi amori che hanno segnato profondamente la sua vita sentimentale. Il primo è stato il tenore Josè Carreras a cui è stata legata per tantissimi anni. Un amore di cui la soprano ha raccontato: “mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”. La loro storia d’amore è però terminata perchéla Ricciarelli si era stancata di essere solo la sua fidanzata “Perché mi sono stancata di fare la fidanzata eterna. Così ho detto basta. Anche lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli 80 anni di Katia Ricciarelli, soprano mondiale e pop. Dagli amori con Carreras e Baudo al set con Avati, in tv anche il Grande Fratello #ANSA - facebook.com facebook

