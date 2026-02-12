Sanremo 2026 Carlo Conti in videochiamata con Fiorello | Pilar Fogliati co-conduttrice

Questa mattina, Carlo Conti ha fatto una telefonata in diretta con Fiorello, annunciando ufficialmente che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo. La scelta ha sorpreso alcuni, ma sembra che l’attrice sia pronta a portare energia e freschezza sul palco. Pilar affiancherà Achille Lauro e Lillo, formando un trio che già fa parlare di sé tra gli appassionati.

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata del Festival di Sanremo assieme ad Achille Lauro e Lillo. Lo ha annunciato il direttore artistico, Carlo Conti, nel corso di una videochiamata con Fiorello, durante la ‘Pennicanza’ su Radio2. “Ufficializzo una cosa che è nell’aria – ha detto il direttore artistico del Festival – Pilar Fogliati sarà nella seconda serata assieme ad Achille Lauro e Lillo come co-conduttori”. Fiorello, a quel punto, gli ha chiesto se tra i super ospiti ci sarà anche Eros Ramazzotti. “Se so qualcosa? Non ancora, ancora non mi risulta. Lo scrivono ovunque? Ne sto leggendo tante, è il bello di Sanremo”, ha risposto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

