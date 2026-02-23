Sanremo 2026 Carlo Conti commosso | Festival dedicato a Pippo Baudo

Carlo Conti si è commosso mentre ricordava Pippo Baudo, a cui questa edizione del Festival di Sanremo è dedicata, perché il conduttore ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Con la voce rotta dall’emozione, ha spiegato come Baudo abbia aperto molte porte nel mondo dello spettacolo. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di celebrare la figura di chi ha plasmato il festival nel corso degli anni. La serata si avvicina, e l’atmosfera si fa già intensa.

(LaPresse) Carlo Conti si è mostrato visibilmente commosso parlando di Pippo Baudo, a cui è dedicata questa edizione del Festival di Sanremo. “Tocca a me il primo Festival senza Pippo e quindi non potevo che dedicarlo a lui”, ha dichiarato, spiegando di aver fatto apporre una targhetta con il nome di Baudo sulla porta del suo camerino, come omaggio simbolico a uno dei volti più iconici della kermesse. Il conduttore ha poi ricordato un altro momento particolarmente significativo di questa esperienza: l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Essere ricevuto al Quirinale, ha sottolineato Conti, “è stato il momento più emozionante della mia carriera”, suggellando un’edizione del Festival carica di significati e memoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

