Sanremo 2026 la commozione di Carlo Conti | mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo Io meloniano? No un uomo libero

Carlo Conti si commuove ricordando il primo festival di Sanremo senza Pippo Baudo, causa il suo passaggio a un nuovo ruolo. La sua emozione deriva dall’aver condiviso con Baudo molte edizioni e ora affrontare questa novità. Conti si definisce un uomo libero, lontano da polemiche e con una forte determinazione a portare avanti la tradizione. La sua presenza al palco segna un momento importante per la manifestazione.

Sanremo, 23 febbraio 2026 – "L'ho detto l'anno scorso, il mio festival è baudiano: pensate la mia emozione, tocca a me fare il primo festival senza Pippo Baudo. Per questo è doveroso dedicarlo a lui, ho voluto intitolargli anche il camerino, ringrazio la famiglia Vacchino che ha voluto dedicare il quaderno dell'Ariston a Pippo, immaginate il mio onore nel vedere la mia foto con Pippo sulla copertina". è un Carlo Conti, commosso quello che ha preso parola oggi, durante la conferenza stampa a Sanremo, ricordando il conduttore, morto lo scorso agosto, leggenda e recordman del festival con 13 edizioni presentate.

