Sanremo Human Index | ogni giorno il ' tribunale dei social' solo su Adnkronos

Sanremo Human Index nasce dal bisogno di capire come il pubblico percepisce il festival attraverso i social. Human Data analizza ogni giorno le conversazioni online, le visualizzazioni e le menzioni per offrire un quadro aggiornato dell’interesse digitale. Il progetto si propone di misurare l’impatto del festival sul web, creando un vero e proprio “tribunale” virtuale. I dati raccolti permettono di seguire l’andamento delle discussioni e delle emozioni degli utenti in tempo reale.

(Adnkronos) - Il successo a Sanremo passa (anche) dai social. Nasce da qui il progetto con cui Human Data fornirà in esclusiva ad Adnkronos un monitoraggio quotidiano del “festival digitale”: una lettura parallela alla tv e al giudizio artistico, basata su conversazioni online, crescita delle community, visualizzazioni video, volume delle menzioni e analisi del sentiment. Ogni mattina, su Adnkronos, saranno pubblicate le informazioni e le curiosità emerse dal web. L'idea è semplice: affiancare ai tradizionali indicatori del festival una misurazione “social-driven” capace di descrivere, in modo strutturato, quanto gli artisti in gara riescano a catalizzare attenzione e consenso online. 🔗 Leggi su Iltempo.it

