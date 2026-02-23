Sanremo Human Index | ogni giorno la classifica speciale solo su Adnkronos

Sanremo Human Index è stato creato per misurare l'impatto digitale del festival, a seguito delle numerose conversazioni sui social. Human Data analizza quotidianamente dati come visualizzazioni, menzioni e sentiment, offrendo una classifica esclusiva a Adnkronos. Questo progetto permette di seguire l'interesse online in tempo reale, riflettendo l'attenzione del pubblico oltre la televisione. Il monitoraggio si basa su dati concreti raccolti ogni giorno durante le giornate di Sanremo.

(Adnkronos) - Il successo a Sanremo passa (anche) dai social. Nasce da qui il progetto con cui Human Data fornirà in esclusiva ad Adnkronos un monitoraggio quotidiano del "festival digitale": una lettura parallela alla tv e al giudizio artistico, basata su conversazioni online, crescita delle community, visualizzazioni video, volume delle menzioni e analisi del sentiment. Ogni mattina, su Adnkronos, saranno pubblicate le informazioni e le curiosità emerse dal web. L'idea è semplice: affiancare ai tradizionali indicatori del festival una misurazione "social-driven" capace di descrivere, in modo strutturato, quanto gli artisti in gara riescano a catalizzare attenzione e consenso online.

Scenografia di Sanremo 2025, cambierà per ogni esibizione/ Eleganza della semplicità
Manca ormai davvero pochissimo: tra poche ore si apriranno le quinte per la 75esima edizione del Festival. La scenografia di Sanremo 2025, per la kermesse musicale più importante d'Italia, quest'anno ...

Durante la conferenza stampa di #Sanremo una giornalista ha fatto notare a #LauraPausini - facebook.com facebook