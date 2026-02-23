Sanremo già bollente | lite tra Big minaccia il palco dell’Ariston il motivo è scioccante

Sanremo 2026 registra un episodio teso: due artisti si sono scontrati per ottenere una suite con doppio bagno, rischiando di sfidarsi pubblicamente. La disputa è nata da una richiesta di preferenza, che ha acceso gli animi tra i partecipanti. La tensione cresce mentre i musicisti discutono animatamente dietro le quinte. La situazione potrebbe esplodere durante la serata, lasciando il pubblico senza parole. Le discussioni continuano tra i protagonisti e gli organizzatori.