Sanremo le 3 vittorie mancate più clamorose della storia del Festival

Sanremo, le tre occasioni più eclatanti in cui un artista ha perso il primo posto sono diventate leggendari. La causa è spesso un dettaglio, come un giudizio controverso o una preferenza sbagliata, che ha cambiato le sorti della serata. Ricordiamo, ad esempio, quando una canzone molto amata non ha vinto perché il pubblico ha preferito un’altra esibizione, lasciando tutti senza parole.

Partecipare al Festival di Sanremo è già di per sé una vittoria. Non è una banale e triste consolazione, ma la verità. Altresì è vero che ci sono canzoni che avrebbero meritato posti più alti nella classifica. Ingiustamente non sul podio o, in certi casi, ingiustamente non vincitrici. Di quali si tratta? Chi partecipa al Festival di Sanremo ha un ritorno (anche economico) non indifferente. Innanzitutto si parla di visibilità. Per intenderci: nel 2025 il Festival di Sanremo è stato visto da una media di 12.047.000 telespettatori, pari al 66,38% di share e con picchi altissimi. Numeri impressionanti.🔗 Leggi su Today.it Perché Sanremo è Sanremo stasera in TV: il documentario sulla storia del Festival Stasera su Rai 5 va in onda il documentario che ripercorre la storia del Festival di Sanremo. Lingue erranti e memorie mancate: la 29° edizione del Festival Nessiah racconta le voci dai Balcani Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella al Quirinale; Sanremo 2026, J-Ax polemico: Se canti bene non gliene frega a nessuno; Sanremo 2026, cambia il toto-vincitore: la favorita è una donna; Vincitore Sanremo 2026, cambia tutto: Tommaso Paradiso non è più il favorito. Quote stravolte a un passo dal via. Arisa è single, consapevole, e pronta a rimettersi in gioco. A 43 anni si prepara a salire per l’ottava volta sul palco del Festival di Sanremo, forte di due vittorie, un secondo posto e persino di un’esperienza da co-conduttrice. Nel brano «Magica favola», che l - facebook.com facebook