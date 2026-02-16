Le 3 vittorie mancate più clamorose della storia del Festival di Sanremo

Nel 2019, Mahmood non ha vinto il premio principale del Festival di Sanremo nonostante il grande successo della sua canzone

Partecipare al Festival di Sanremo è già di per sé una vittoria. Non è una banale e triste consolazione, ma la verità. Altresì è vero che ci sono canzoni che avrebbero meritato posti più alti nella classifica. Ingiustamente non sul podio o, in certi casi, ingiustamente non vincitrici. Di quali si tratta? Chi partecipa al Festival di Sanremo ha un ritorno (anche economico) non indifferente. Innanzitutto si parla di visibilità. Per intenderci: nel 2025 la kermesse è stata vista da una media di 12.047.000 telespettatori, pari al 66,38% di share e con picchi altissimi. Numeri impressionanti. Alla partecipazione al Festival di Sanremo si legano poi tutta una serie di eventi: il disco, la promozione dello stesso, il tour e via dicendo.🔗 Leggi su Today.it

Sanremo, le tre occasioni più eclatanti in cui un artista ha perso il primo posto sono diventate leggendari.

Stasera su Rai 5 va in onda il documentario che ripercorre la storia del Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo: Top 5 canzoni di Ogni Anno (1951-2025)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.