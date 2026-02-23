Sanremo dieci nomi debutteranno sul palco dell’Ariston

Sanremo, dieci artisti debuttano sul palco dell’Ariston a causa della voglia di portare freschezza alla gara. Tra loro ci sono giovani promesse e musicisti emergenti che cercano di farsi conoscere al pubblico. La manifestazione si prepara a accogliere queste novità, offrendo loro l’occasione di esibirsi davanti a migliaia di spettatori e di giornalisti. La loro presenza rappresenta un passo importante per la carriera di molti di loro.

Nella 76esima edizione del Festival di Sanremo ci sono ben 10 prime volte sul palco dell'Ariston. Ecco chi sono Nuova edizione di Sanremo, nuovi personaggi a esibirsi su quel palco. All'Ariston ci saranno ben 10 nomi a debuttare e a esporsi senza filtri per la primissima volta. L'emozione di questi artisti sarà tanta, soprattutto oggi alla vigilia del Festival. Infatti da domani 24 febbraio fino a sabato 28 andrà in onda la 76esima edizione di Sanremo sotto la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini. I nuovi volti all'Ariston raccontano tanto di quanto questo Festival si sia evoluto oltre che abbia scelto di aprirsi a nuove generazioni e linguaggi artistici.

Can Yaman va a Sanremo: quando vedremo “Sandokan” sul palco dell'AristonCan Yaman salirà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Michele Bravi: "Porto il cinema sul palco dell'Ariston"Questa sera Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston con un’idea diversa.

