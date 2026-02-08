Sanremo 2026 Michele Bravi | Porto il cinema sul palco dell' Ariston
Questa sera Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston con un’idea diversa. Il cantante ha detto che portare il cinema sul palco di Sanremo gli permette di uscire dalla sua comfort zone e di cambiare il modo in cui si presenta al pubblico. Dopo alcune assenze, Bravi promette uno spettacolo particolare, lontano dal solito, per raccontare sé stesso attraverso un nuovo stile.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Tornare a Sanremo per me è un modo per scardinare la mia figura artistica. Questa è la terza volta, la prima volta era una ballata cantautorale, stavolta il percorso parte dal sistema teatrale e narrativo nel costruire il brano. C'è un approccio molto cinematografico, e la scrittura armonica e lirica del brano segue questa visione. Poterlo presentare dal vivo mi dà modo di raggiungere questo scopo". Michele Bravi torna per la terza volta sul palco dell'Ariston, con un brano, 'Prima o poi', che "per me è l'apertura di un progetto. Fa da testa d'ariete per ciò che seguirà", spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Sanremo 2026
Michele Bravi, ritorno all’Ariston: "Porto sul palco la vita imperfetta"
Ieri sera Michele Bravi è tornato sul palco dell'Ariston, anche se in modo diverso rispetto al passato.
I cantanti in gara per il Festival di Sanremo 2026: ecco chi salirà sul palco dell’Ariston.
Sanremo 2026 - Michele Bravi alle prove con l'orchestra
Ultime notizie su Sanremo 2026
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Michele Bravi: 'Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzone'; Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi, un monologo sull’essere fuori posto; Michele Bravi a Sanremo 2026: Canto la goffagggine del lutto sentimentale. Le battute omofobe di Pucci? Non mi sento offeso se a qualcuno non vado bene.
Sanremo 2026, Michele Bravi: Porto il cinema sul palco dell'AristonL'artista: Mia madre ha detto 'finalmente una bella canzone. Eurovision? E' una polemica che mi riservo di valutare, al momento non rifiuterei. Su Ghali: Artista che esprime suo pensiero, non è ' ... adnkronos.com
Sanremo 2026, Michele Bravi: Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzoneLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Michele Bravi: 'Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzone' ... tg24.sky.it
A prescindere dalla sua presenza come co-conduttrice, in un modo o nell'altro Ilenia Pastorelli a Sanremo ci sarà. Porta la firma dell'attrice la regia del video di Prima o poi, la canzone che Michele Bravi presenterà in gara tra i big. Per Pastorelli si tratta di un d facebook
Michele Bravi, canto l'inadeguatezza e l'amore finito come in un film x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.