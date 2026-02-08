Questa sera Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston con un’idea diversa. Il cantante ha detto che portare il cinema sul palco di Sanremo gli permette di uscire dalla sua comfort zone e di cambiare il modo in cui si presenta al pubblico. Dopo alcune assenze, Bravi promette uno spettacolo particolare, lontano dal solito, per raccontare sé stesso attraverso un nuovo stile.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Tornare a Sanremo per me è un modo per scardinare la mia figura artistica. Questa è la terza volta, la prima volta era una ballata cantautorale, stavolta il percorso parte dal sistema teatrale e narrativo nel costruire il brano. C'è un approccio molto cinematografico, e la scrittura armonica e lirica del brano segue questa visione. Poterlo presentare dal vivo mi dà modo di raggiungere questo scopo". Michele Bravi torna per la terza volta sul palco dell'Ariston, con un brano, 'Prima o poi', che "per me è l'apertura di un progetto. Fa da testa d'ariete per ciò che seguirà", spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo 2026, Michele Bravi: "Porto il cinema sul palco dell'Ariston"

Approfondimenti su Sanremo 2026

Ieri sera Michele Bravi è tornato sul palco dell'Ariston, anche se in modo diverso rispetto al passato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sanremo 2026 - Michele Bravi alle prove con l'orchestra

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Michele Bravi: 'Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzone'; Michele Bravi torna a Sanremo e difende Ghali: Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi, un monologo sull’essere fuori posto; Michele Bravi a Sanremo 2026: Canto la goffagggine del lutto sentimentale. Le battute omofobe di Pucci? Non mi sento offeso se a qualcuno non vado bene.

Sanremo 2026, Michele Bravi: Porto il cinema sul palco dell'AristonL'artista: Mia madre ha detto 'finalmente una bella canzone. Eurovision? E' una polemica che mi riservo di valutare, al momento non rifiuterei. Su Ghali: Artista che esprime suo pensiero, non è ' ... adnkronos.com

Sanremo 2026, Michele Bravi: Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzoneLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Michele Bravi: 'Per la prima volta mia mamma mi ha detto che bella canzone' ... tg24.sky.it

A prescindere dalla sua presenza come co-conduttrice, in un modo o nell'altro Ilenia Pastorelli a Sanremo ci sarà. Porta la firma dell'attrice la regia del video di Prima o poi, la canzone che Michele Bravi presenterà in gara tra i big. Per Pastorelli si tratta di un d facebook

Michele Bravi, canto l'inadeguatezza e l'amore finito come in un film x.com