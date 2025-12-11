Tarallo analizza gli errori di Milinkovic-Savic | Tentennante postura sbagliata e riflessi condizionati dalla stanchezza

Durante la trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha analizzato gli errori di Milinkovic-Savic contro il Benfica, evidenziando tentennamenti, postura sbagliata e riflessi influenzati dalla stanchezza.

Durante la trasmissione "Salite sulla giostra", in onda su Stile TV, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, che ha analizzato nel dettaglio la prestazione di Milinkovic-Savic contro il Benfica. Tarallo ha spiegato che il portiere aveva iniziato bene la stagione, ma nelle ultime gare è apparso meno sicuro: «Milinkovic-Savic aveva iniziato bene, poi ha iniziato a tentennare. Lui ha dei numeri importanti, è molto tecnico, ma ieri ha tentennato e parecchio pure».