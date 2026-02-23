Sanremo 76 Conti si emoziona per Baudo

Il conduttore si commuove ricordando il suo rapporto con il Festival di Sanremo, che considera come una seconda casa. La causa è il forte legame con l’evento, che ha vissuto come un’esperienza personale e professionale. Durante la conferenza, ha condiviso il desiderio di ricevere la cittadinanza onoraria, sottolineando quanto il Festival rappresenti un punto di riferimento per molti italiani. La giornata si conclude con un’anticipazione sui prossimi appuntamenti musicali.

13.33 "Sanremo ormai per me è una seconda casa,aspetto la cittadinanza onoraria",il Festival "un faro per tutti noi". Così Carlo Conti alla 1a conferenza stampa. "Anche io, dal 1993 ormai mi sento a casa". gli fa eco la co-conduttrice Laura Pausini "emozionata in senso gioioso" all'idea di condurre "in Italia, davanti al pubblico italiano". Entrambi commossi nel ricordo di Pippo Baudo, 13 volte conduttore. Lei: "L'ho chiamato, mi ha detto: 'Cosa aspetti?'" Telefonata ironica in diretta di Fiorello: "Vi auguro tante polemiche!".