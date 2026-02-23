Sanremo Conti si commuove parlando di Baudo c' è Pausini Gag di Fiorello in videochiamata

La presenza di Pippo Baudo ha commosso Conti, che ha ricordato il suo mentore durante la conferenza stampa. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre Pausini ha annunciato il suo ritorno sul palco. Nel frattempo, Fiorello ha fatto una gag divertente durante una videochiamata, alleggerendo l’atmosfera. La manifestazione promette di regalare grandi sorprese, con numerose novità e un pubblico entusiasta.

È tutto pronto per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, una kermesse che sarà nel nome di Pippo Baudo. Visibilmente commosso, il padrone di casa Carlo Conti ha voluto rendere omaggio al celebre presentatore scomparso lo scorso 16 agosto. "Immaginate l'emozione di fare il primo festival senza Pippo. Era doveroso dedicarlo a lui. Ho messo la targhetta sul mio camerino”, il suo ricordo: "Pippo è il faro, mi spiace che non ci sia più". "Se esiste 'Perché Sanremo è Sanremo' è anche e soprattutto 'perché Baudo è Baudo'", le parole di Carlo Conti nella prefazione del `Quaderno51´ del Teatro Ariston dedicato a Baudo: "Lo farò fin dall'inizio, fin dalla prima serata: lo capirete da come scenderò dalle scale, da quale sarà l'intro di questa edizione del festival. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo, in conferenza c'è Pausini. Conti omaggia Baudo, gag di Fiorello in videochiamataLaura Pausini si presenta in conferenza stampa, motivata dall'anticipato debutto sul palco di Sanremo.

Sanremo 2026, Carlo Conti in videochiamata con Fiorello: "Pilar Fogliati co-conduttrice"Questa mattina, Carlo Conti ha fatto una telefonata in diretta con Fiorello, annunciando ufficialmente che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo.

