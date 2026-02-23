Sanremo commercianti e residenti | Festival lontano? Per noi è scontato sia qui

I commercianti e i residenti di Sanremo affermano che il Festival deve rimanere in città, perché rappresenta un momento fondamentale per il turismo e l’economia locale. La loro convinzione nasce dalla convinzione che spostarlo altrove potrebbe danneggiare le attività quotidiane e modificare il volto della città. Non vogliono rinunciare alla tradizione e alla presenza del grande evento nel cuore di Sanremo, considerandolo parte integrante della vita cittadina. La discussione continua a infiammare il dibattito locale.

(LaPresse) I commercianti e i residenti di Sanremo non ne vogliono sapere: il Festival lontano dalla città dei fiori non è un qualcosa che hanno mai ritenuto possibile. “Ci son nato, per me è scontato sia qui. Anche quando lo dicevano non ci ho mai creduto”. In particolare, sono i negozianti quelli che hanno temuto più di tutti la scelta di una location alternativa: “Oltre a quello non c’è nient’altro da fare – ci dice una giovane commerciante del corso – il festival è questo, fiori, tante cose”. Le fa eco un’altra collega: “Sono più di 70 anni che sta qui, porta turismo, gente. Come ci prepariamo? Con tanta pazienza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Dal Sannio a Sanremo 2026, Nathys realizza la sigla del Festival: “Un traguardo raggiunto restando qui”La sigla del Festival di Sanremo 2026 è stata realizzata da Nathys, un produttore del Sannio.

