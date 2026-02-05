Tonali Juventus parla il Ceo del Newcastle | Ha un contratto con noi credo che sia felice qui Arsenal? Vi spiego tutto
Il CEO del Newcastle ha confermato che Sandro Tonali ha ancora un contratto con il club e sembra felice di rimanere lì. Ha anche parlato dei contatti con l’Arsenal, senza nascondere che ci sono state conversazioni, ma niente di deciso. La Juventus continua a seguire da vicino la situazione del centrocampista italiano.
Tonali Juventus, il CEO del Newcastle ha parlato del futuro del centrocampista italiano, obiettivo di mercato bianconero, e dei contatti con l’Arsenal. Uno dei sogni di mercato della Juventus in vista della prossima estate è senza ombra di dubbio Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan piace da tempo ai bianconeri, che potrebbero tentare l’assalto in vista del mercato. CALCIOMERCATO JUVE, LE ULTIME Intervistato dal portale specializzato inglese TalkSport, il CEO del Newcastle David Hopkinson ha parlato proprio del futuro del regista della nazionale azzurra. Di seguito le parole del dirigente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
