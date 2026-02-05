Tonali Juventus parla il Ceo del Newcastle | Ha un contratto con noi credo che sia felice qui Arsenal? Vi spiego tutto

Il CEO del Newcastle ha confermato che Sandro Tonali ha ancora un contratto con il club e sembra felice di rimanere lì. Ha anche parlato dei contatti con l’Arsenal, senza nascondere che ci sono state conversazioni, ma niente di deciso. La Juventus continua a seguire da vicino la situazione del centrocampista italiano.

