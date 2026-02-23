Sanremo 2026 Laura Pausini | Ogni volta che vedo l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan Carlo Conti | Meloni? Era fantascienza Se compra il biglietto è libera di venire

Laura Pausini rivela che ogni volta che vede l’insegna di Sanremo, si sente subito nervosa e prende il Lexotan. La cantante spiega che il festival le provoca emozioni forti e un po’ di ansia, legate anche alla pressione di esibirsi in uno degli eventi più importanti. Nel frattempo, Carlo Conti commenta con leggerezza le presenze impreviste, dicendo che chiunque, anche una presidente, può partecipare se acquista il biglietto. La città si prepara all’arrivo del grande evento.

C’è aria di grande attesa alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, che partirà domani 24 febbraio. In giro per la città dei fiori la gente corre di qua e di là per fare un selfie dei 30 Big in gara, tra gli addetti ai lavori e l’organizzazione della kermesse si respira aria di calma apparente dell’aria di chi ha fatto tutto quello che poteva fare per rendere al meglio lo spettacolo televisivo, al netto delle canzoni in gara. Ed ecco che ci sono Carlo Conti con Laura Pausini tutte le sere, ma anche un’aggiunta di volti diversi per ogni serata: Can Yaman (martedi?), Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo (mercoledi?), Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann, come anticipato ieri 22 febbraio a “Che Tempo Che Fa” sul Nove (giovedi?), Bianca Balti (venerdi?), Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti per la serata finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival”Sanremo 2026 si prepara a vivere un’edizione speciale, con l’annuncio di Carlo Conti che conferma Laura Pausini come co-conduttrice del festival.

Sanremo 2026, da Laura Pausini a Pilar Fogliati tutte le donne che affiancheranno Carlo ContiLaura Pausini e Pilar Fogliati saranno le donne che affiancheranno Carlo Conti a Sanremo 2026, perché la produzione ha deciso di coinvolgerle per portare freschezza alla conduzione.

Laura Pausini co conduttrice di Sanremo 2026 insieme a due altre colleghe ecco di chi si tratta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Sanremo 2026, il messaggio (e l'avvertimento) di Laura Pausini; Sergio Mattarella riceve al Quirinale i cantanti di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini: le foto, il dietro le quinte e l'ìronia del Presidente; Sanremo 2026, Laura Pausini su Instagram: Nessuno rovinerà il mio momento unico.

La conferenza stampa di Sanremo 2026 oggi in diretta con Conti e PausiniLa settantaseiesima edizione del festival parte domani sera. Condotta da Carlo Conti per l’ultima volta e dedicata a Pippo Baudo ... repubblica.it

Sanremo 2026, attesa per il Festival: oggi la conferenza in diretta con Carlo Conti e Laura Pausini, le anticipazioniLa conferenza in diretta prima dell'inizio di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti e Laura Pausini daranno il via a questa 76° edizione del Festival ... fanpage.it

Conferenza stampa #Sanremo2026, in diretta Carlo Conti e Laura Pausini: il Festival sarà dedicato a Pippo Baudo x.com

Laura Pausini fa il suo ingresso in sala stampa accompagnata da Carlo Conti nella conferenza stampa di lancio del Festival di Sanremo 2026. #IlMessaggero #carloconti #laurapausini #sanremo2026 - facebook.com facebook