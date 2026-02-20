Giorgia Meloni non andrà al Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti smentisce l' invito | Rasenta fantascienza

Giorgia Meloni non sarà presente all’Ariston per il Festival di Sanremo 2026. Dopo i rumors circolati nelle ultime ore, infatti, è stato il direttore artistico e conduttore Carlo Conti a smentire seccamente l’ipotesi di vedere la premier seduta in prima fila in occasione di una delle serate, bollando come fake news la voce secondo cui sarebbe stato proprio lui a invitarla. “Questa è grossa” ha scritto sui social il conduttore, con Palazzo Chigi che aveva già sottolineato che la notizia era “priva di fondamento”. Giorgia Meloni e i rumors su Sanremo La smentita di Palazo Chigi Carlo Conti e l'invito da "fantascienza" L'attacco di Renzi a Meloni Giorgia Meloni e i rumors su Sanremo A ipotizzare la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni tra il pubblico dell’Ariston per il Festival di Sanremo era stato il quotidiano La Repubblica.🔗 Leggi su Virgilio.it

La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere al Festival: lo affermano fonti del Governo. Carlo Conti: Questa è troppo grossa! Rasenta la fantascienzaLa premier non ha mai considerato di partecipare al Festival di Sanremo. Fonti governative smentiscono le voci circolate sui media ... ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni, la strana polemica per la sua giacca: cosa è stato notatoAlcune persone hanno notato un dettaglio molto particolare relativo a Giorgia Meloni. Si tratta di qualcosa di molto costoso. newsmondo.it

MILANO CORTINA | Domenica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali all'Arena di Verona. #ANSA x.com

