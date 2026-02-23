Sanremo | Angelica Bove racconta a 361 Magazine le prime sensazioni in vista della gara

Angelica Bove spiega a 361 Magazine come si sente prima di salire sul palco di Sanremo, dopo aver lavorato duramente negli ultimi mesi. La cantante si dice emozionata e determinata, pronta a dare il meglio di sé. La sua attesa cresce mentre si prepara a esibirsi davanti a migliaia di spettatori e giudici. La ragazza si concentra sui suoi obiettivi e sulla passione che la spinge a partecipare a questa importante manifestazione.

Angelica Bove racconta a 361 Magazine le prime sensazioni in vista di Sanremo. “Mattone” la porterà alla vittoria?. Quest’anno Angelica Bove al Festival di Sanremo ci lascia impronte profonde. Tra le Nuove Proposte, è la voce che non chiede spazio, lo prende. Sul palco di Festival di Sanremo, Angelica sarà la rivelazione. La sua canzone esplode, ti prende piano e poi resta, come quelle frasi che non sai da dove arrivino ma che senti tue. Nelle Nuove Proposte — categoria che da sempre misura il polso della musica che verrà — Angelica Bove sembra ricordare a tutti perché Sanremo esiste ancora: per scoprire voci che non somigliano a nessun’altra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Angelica Bove si racconta prima della gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano Mattone. E ci presenta il nuovo album TanaAngelica Bove si apre prima della sua esibizione a Sanremo, raccontando di come si sente ad affrontare questa grande occasione con il brano Mattone.

Angelica Bove presenta l’album “TANA” in vista di Sanremo 2026: “È il primo mattone della mia vita”Angelica Bove presenta il suo primo album, “TANA”, uscito lo scorso 30 gennaio con Atlantic RecordsWarner Music Italy.

