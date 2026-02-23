Sanremo al via Il blitz di Fiorello | Vi auguro tante polemiche La città accoglie il Fe

AGI - " Pop, rock, rap, ballad, ritmi diversi: un mix fondamentale per raccontare la musica italiana di oggi. Rispetto all'anno scorso, a Sanremo penso ci siano ancora più varietà e freschezza, e ogni esibizione e' studiata come uno spettacolo a se', per un'edizione del Festival che dedichiamo con grande affetto al nostro 'maestro', Pippo Baudo". Cosi' Carlo Conti sintetizza la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana che sara' in onda da martedi' 24 a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. Conti sarà affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini, mentre di giorno in giorno si affiancheranno anche alcuni co-conduttori: Can Yaman, martedì; Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, mercoledì; Irina Shayk, giovedì; Bianca Balti venerdì; Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, sabato. 🔗 Leggi su Agi.it

Sanremo, la prima conferenza stampa. Fiorello scherza con Conti: “Vi auguro tante polemiche”Fiorello ha interrotto la conferenza stampa di Sanremo per scherzare con Carlo Conti, annunciando che sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'.

Fiorello e il caso Pucci a Sanremo: “Conti gode per le polemiche, ma la mina vagante del Festival è un’altra”Fiorello si prende gioco delle polemiche a Sanremo, concentrate sulla rinuncia di Andrea Pucci.

Sanremo 2026, Fiorello: «Andrea Pucci è un boyscout rispetto a TonyPitony»

Il Festival di Sanremo 2026 verso il via. Conti: Sarà nel nome di BaudoIniziata la conferenza stampa all'Ariston: cinque serate, da martedì a sabato, per la kermesse musicale più famosa d'Italia ... msn.com

Sanremo, al via il Prima Festival 2026 Sanremo, al via il Prima Festival 2026: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola MoslehiSanremo. È partito ieri, sabato 21 febbraio 2026, subito dopo il Tg1 delle 20, il Prima Festival 2026, la striscia quotidiana che apre la serata su Rai1 e accompagna i telespettatori verso il Festival ... riviera24.it

IL PUNTERUOLO ROSSO Ieri sera persino durante il Meteo ho visto Carlo Conti! In un blitz annunciava tra gli ospiti di Sanremo Mr. Rain che canterà “La canzone del sole” e ha detto che farà il bello e il cattivo tempo - facebook.com facebook