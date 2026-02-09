Fiorello e il caso Pucci a Sanremo | Conti gode per le polemiche ma la mina vagante del Festival è un'altra

Da fanpage.it 9 feb 2026

Fiorello si prende gioco delle polemiche a Sanremo, concentrate sulla rinuncia di Andrea Pucci. Durante la puntata del 9 febbraio, il conduttore ha scherzato sulla situazione, sottolineando che Conti si gode la scena, ma la vera mina vagante del Festival è un’altra persona. La vicenda continua a far discutere, tra battute e supposizioni sui motivi dietro la scelta di Pucci.

Fiorello nella puntata del 9 febbraio ha scherzato su quanto accaduto nel weekend, con le polemiche su Sanremo legate alla rinuncia di Andrea Pucci al Festival.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Fiorello ironizza su Sanremo: “La vera mina vagante è TonyPitony, Pucci in confronto è un boyscout”

Fiorello si prende gioco delle tensioni a Sanremo e ironizza sulla figura di TonyPitony, chiamandolo “la vera mina vagante”.

“Finalmente la polemica a Sanremo 2026! Tutti si preoccupavano di Pucci, ma la vera mina vagante è TonyPitony. Ora Nino Frassica, uno che in tv si vede poco”: Fiorello ironico

Questa volta il Festival di Sanremo ha fatto parlare molto più di TonyPitony che di Pucci.

