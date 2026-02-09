Fiorello e il caso Pucci a Sanremo | Conti gode per le polemiche ma la mina vagante del Festival è un'altra

Fiorello si prende gioco delle polemiche a Sanremo, concentrate sulla rinuncia di Andrea Pucci. Durante la puntata del 9 febbraio, il conduttore ha scherzato sulla situazione, sottolineando che Conti si gode la scena, ma la vera mina vagante del Festival è un’altra persona. La vicenda continua a far discutere, tra battute e supposizioni sui motivi dietro la scelta di Pucci.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.