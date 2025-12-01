Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia i 30 big in gara tra conferme e sorprese

A Sanremo 2026 tanti generi: dal rap al cantautorato in un mix tra classico, musica leggera e nuove tendenze per “accontentare tutti gli spettatori”. Ovvero un pubblico che va dai giovanissimi agli anziani. Da quelli che cercano nel rap e nella trap il racconto della contemporaneità a quanti si affidano con un filo di nostalgia agli evergreen, alle certezze di un volto o del timbro di una voce. Ce ne sarà per tutti nel prossimo Festival di Sanremo (24-28 febbraio), come sottolineato dal direttore artistico, Carlo Conti, annunciando – come da tradizione – al Tg1 la lista dei Big. Che saranno 30, come anticipato da LaPresse – ovvero quattro in più dei 26 inizialmente previsti dal regolamento, ma anche la stessa cifra pensata per lo scorso anno, almeno sino al ritiro di Emis Killa per vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i 30 big in gara tra conferme e sorprese

