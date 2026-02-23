Sanremo 2026 | prime dichiarazioni e novità dalla conferenza stampa

Sanremo 2026 ha attirato l'attenzione con le prime dichiarazioni dei protagonisti, che hanno spiegato la differenza tra presentare e condurre un evento. La causa di questa distinzione risiede nel ruolo del conduttore, visto come un regista che controlla i tempi e la direzione della trasmissione. Durante la conferenza, è stato anche annunciato un cambio di scaletta e l’introduzione di nuove interazioni con il pubblico in studio. Le novità sembrano puntare a un'edizione più dinamica.

“La differenza fra presentare e condurre è netta: il presentatore lo può fare chiunque, il conduttore è un regista in scena, colui che detta i tempi del programma”. Così Carlo Conti descrive il ruolo unico di Pippo Baudo nella prefazione del Quaderno51 del Teatro Ariston, dedicato al celebre conduttore e arricchito da fotografie e ricordi storici. Conti sottolinea come, se esiste il famoso motto “Perché Sanremo è Sanremo”, gran parte del merito vada proprio a Baudo: “Perché Baudo è Baudo”. Un Festival dedicato a Pippo Baudo. Per il Festival di Sanremo 2026, Conti annuncia con entusiasmo che l’intera edizione sarà un omaggio a Baudo: “Lo farò fin dall’inizio, dalla prima serata – rivela – lo capirete da come scenderò le scale e dall’intro di questa edizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Sanremo 2026, conferenza stampa 23 febbraio in diretta LIVEIl festival di Sanremo 2026 si apre con una conferenza stampa alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò, causata dall’organizzazione della manifestazione che vuole coinvolgere il pubblico e i media.

Sanremo 2026, la conferenza stampa di Carlo Conti in direttaCarlo Conti annuncia i dettagli della prossima edizione di Sanremo 2026, dopo aver definito il cast e il palco.

