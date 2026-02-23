sanremo 2026 conferenza stampa 23 febbraio in diretta live

Il festival di Sanremo 2026 si apre con una conferenza stampa alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò, causata dall’organizzazione della manifestazione che vuole coinvolgere il pubblico e i media. I giornalisti presenti ascoltano annunci sui partecipanti e sulle novità di quest’anno. La sala si riempie di domande e curiosità, mentre gli organizzatori forniscono dettagli sulla gara e sugli eventi collaterali. La conferenza segna il via ufficiale alla settimana di musica e spettacolo.

. Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, intorno alle ore 12 nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si tiene la conferenza stampa di apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Presenti il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e i vertici Rai. Di seguito la seguiamo LIVE con una diretta testuale. DIRETTA Ore 11 – Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2026 Conduttori. Come detto, il Festival di Sanremo 2026 sarà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco, tutte le sere, ci sarà Laura Pausini, ma non solo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vederla liveIl Festival di Sanremo 2026 si apre con la conferenza stampa di oggi, 23 febbraio, al Casinò di Sanremo, a causa della pianificazione ufficiale dell’evento.

Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”Il Libano affronta una crisi politica e sociale sempre più complessa, e questa mattina si terrà una conferenza stampa al Senato per chiedere azioni concrete.

Conferenza stampa di Sarà Sanremo 2025 e presentazione vincitori di Area Sanremo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conferenza stampa di presentazione Palinsesto canale 3 Sanremo 2026; Giorgia Cardinaletti affiancherà Carlo Conti nella finale di Sanremo 2026; Guerrieri - Conferenza stampa; Sanremo 2026, la provocazione di Fiorello: È tutto truccato, poi svela il podio finale del Festival.

La conferenza stampa di Sanremo 2026 in diretta, oggi alle 12 | Parlano Conti e Pausini alla vigilia del FestivalIl quinto e ultimo di Carlo Conti. Il Festival di Sanremo (il via martedì 24, chiusura classica al sabato sera) parte con diverse certezze e qualche interrogativo. Trenta cantanti in gara come ormai p ... corriere.it

Sanremo, parte il Festival (domani): sale la febbre per la 76esima edizione condotta da Carlo ContiDomani, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. ilmessaggero.it

La conferenza stampa di Sanremo 2026 in diretta - facebook.com facebook

Alla conferenza stampa di Sanremo 2009 a cui era presente Katy, le fu chiesto cosa ne pensasse di “Luca era gay”, e questa fu la sua risposta: x.com