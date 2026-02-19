Sanremo 2026 Giorgia Meloni valuta la presenza alla prima del Festival | ne sta parlando con Carlo Conti

Giorgia Meloni ha deciso di valutare la sua partecipazione alla prima serata di Sanremo 2026, parlando con Carlo Conti. La premier ha incontrato il conduttore per discutere di un possibile intervento sul palco del Festival, un evento che attirerà l’attenzione di milioni di italiani. Meloni vuole capire se la sua presenza può portare un messaggio diretto e forte, considerando anche i molteplici impegni politici. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, mentre i preparativi per l’evento sono già in pieno fermento.

Dopo l’appuntamento con Milano-Cortina, i riflettori della scena mediatica italiana sono pronti a spostarsi sul Festival di Sanremo. Al centro dell’attenzione non ci sono soltanto gli artisti in gara e i super ospiti attesi sul palco del Teatro Ariston, ma anche una possibile presenza istituzionale destinata a far discutere: quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo indiscrezioni rilanciate a livello nazionale, la premier starebbe valutando la partecipazione alla prima serata della kermesse canora, un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un evento di forte impatto simbolico e politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

